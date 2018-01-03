Автор песни Пугачевой ответил на обвинения в плагиате

Композитор и поэт-песенник Олег Влади, автор новой песни Аллы Пугачевой "Я летала", которую она исполнила на Новогоднем огоньке, отверг обвинения в плагиате и назвал "спланированной" атаку на певицу.

По его словам, песню "Придуманная любовь", на которую похожа его композиция, исполненная Пугачевой, он услышал впервые 1 января 2018 года. "Мы живем в удивительном и замечательном мире, где часто и многое не происходит просто так, и, как правило, за такими историями, которые массово и вдруг вспыхивают​, обычно кто-то стоит", — отметил Влади в интервью газете "Московский комсомолец".

Поэт Александр Вулых, обвинивший в плагиате автора новой песни Аллы Пугачёвой, рассказал о звонке Примадонны. По словам поэта, певица лично позвонила ему. По словам Вулых, они с Аллой Борисовной не хотят развивать конфликт.