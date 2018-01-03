Сыновья актера Цыганова - копия папы, а дочки похожи на маму - ВИДЕО

Актер Евгений Цыганов - многодетный отец. У него три дочери и пятеро сыновей. Семерых детей родила Цыганову гражданская жена актриса Ирина Леонова. Как Цыганов, так и Леонова, не рассказывают практически ничего о своей личной жизни. Особенно молчалива Ирина. Юлия Снигирь рассказала о новом увлечении и мечтах

В сети опубликована видеозапись выступления актрисы со всеми детьми на сцене концертного зала имени П.И. Чайковского. Детки - Полина, Никита, Соня, Андрей, Александр, Георгий, Вера Цыгановы. Судя по видео, сыновья Цыганова - папина копия. А девочки похожи на красавицу-маму. Малышка Верочка - на руках мамы. Детки подпевали маме "Колыбельную".

"Чудесные детки. Красивая Ирина. МОЛОДЦЫ!!!!!!!!", "Она герой! Пусть у неё и у её детей будет всё замечательно!" "Прекрасная женщина, очень красивые чудесные дети! Жизнеутверждающая позиция", - пишут в комментариях к видео.

Очевидно, родители обучают детей музыке. Евгений не живет с детьми постоянно, но навещает их. По его словам, он не может давить на детей, приказывать им. А пытается договариваться, объяснять мадышам, почему надо учиться музыке, учиться рисовать.

Старшей дочери Цыганова в этом году исполнится 13 лет. Полина похожа на маму. Особенно на отца похож девятилетний Андрей.

Актриса Юлия Снигирь родила Цыганову сына. Федор - восьмой его ребенок