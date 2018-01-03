В сети ругают Аниту Цой, показавшую юную Яну Рудковскую

Певицу Аниту Цой ругают в соцсетях из-за фотографии Яны Рудковской, которую артистка опубликовала в день рождения продюсера. 2 января Рудковская получала поздравления от своих друзей и коллег из шоу-бизнеса.



Продюсера Яну Рудковскую называют одной из самых красивых женщин в российском шоу-бизнеса и модницей. Яна часто бывает на показах дизайнеров с мировым именем. В ее гардеробе много нарядов известных брендов. Историк моды Александр Васильев как-то немного покритиковал Рудковскую, но признал, что такая яркая одежда ей подходит, это ее стиль.

Анита Цой опубликовала фото с Яной. На Рудковской "леопардовое" платье, а из глубокого разреза виднеется грудь. "Янчик, как быстро летит время. Помнишь это фото?" - подписала снимок Цой.

"С тех пор прошло много времени, а ты всё становишься лучше и краше. Ты никогда не боялась трудностей, всегда умела свои мечты воплотить в жизнь, не предавать свои жизненные принципы, отстаивать свои интересы, устанавливать и добиваться самых амбициозных целей... Ты - перфекционист, трудоголик и мечтатель, каких нужно еще поискать", - обращается к Рудковской певица. "Будь счастлива и любима, девочка моя! Новых творений и горений тебе, невероятных целей и их воплощения! Крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне! С Днем рождения, дорогая!", - поздравила певица продюсера.

Подписчики пожурили Аниту Цой за то, что она показала Яну не в самом лучшем виде и подставила ее.

Однако умные комментаторы заметили: "Очень тёплые слова,приятно читать ! Внимательный и добрый друг- это всегда здорово!!!", "С чего Вы взяли, что она специально это сделала? В этом фото нет ничего плохого, Яна здесь сексуальная, шикарная и стиль безупречный! Так что никто никого не хотел подставить, просто у всех разные вкусы и взгляды".

Дима Билан, продюсером которого является Рудковская, поздравляя ее отметил, что Яне под силу совершить невозможное, она может горы свернуть.

Надо отметить, что сама Анита Цой большой труженик. Много лет назад после рождения сына она набрала вес около 100 кг. А как сейчас выглядит?

Публикация от Anita Tsoy (@anitatsoy)Янв 2, 2018 at 5:36 PST