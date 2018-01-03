Юлия Снигирь рассказала о новом увлечении и мечтах

Актриса, молодая мама Юлия Снигирь рассказала о своих мечтах. По признанию Снигирь, она с детства мечтает научиться играть на фортепиано. Но до сих она не осуществила свое желание. Появилось редкое видео Евгения Цыганова и Юлии Снигирь

Юлия считает, что если получит в кино роль, связанную с музыкой, это станет стимулом учиться играть на пианино. Сейчас пока она находит миллион причин не музицировать. "Но я уже активно начала искать педагога", — цитирует Снигирь "7 Дней".

Юлия Снигирь мечтает снять собственное кино. Она написала сценарий. Но оказалось, фильм "Стыд" с Майклом Фассбендером очень его напоминает. Еще ей, как будущему режиссеру, человеку, который хочет высказаться, близка картина "Портрет в сумерках" с Олей Дыховичной в главной роли. А как зритель она любит разные фильмы.

Недавно поклонники Юлии Снигирь впервые могли увидеть актрису вместе с ее избранником - актером Евгением Цыгановым. Пара воспитывает сына Федора и держит свою личную жизнь в тайне.

Напомним, когда Цыганов забирал возлюбленную и сына из роддома, папарацци попытались сфотографировать звезд. Но актер пригрозил корреспондентам.