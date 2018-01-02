Яна Рудковская показала фото со дня рождения

Продюсер, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская 2 января празднует день рождения. Ей исполнилось 43. В доме знаменитостей стоит украшенная к Новому году елка. Рудковская сфотографировалась под елочкой в умопомрачительном платье и написала: "Как жаль что день рождения 1 раз в году".

"Принцесса!" - назвали бизнесвумен поклонники. Десятки друзей Яны Рудковской опубликовали поздравления и пожелания для нее. Дима Билан у которого Яна продюсер, уверен, что Рудковской под силу захватить весь мир.

"Ты невероятная, красавица, мудрая мама, успешная и целеустремлённая, стремящаяся стать эталоном во всем!!! Держу пари, что следующая твоя цель - это захватить, полюбовно, мир!!! Я очень желаю тебе семейного счастья и понимания, здоровья неиссякаемого и множество идей, которые ты будешь реализовывать 100% !))", - написал в Инстаграм Билан.

Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial)Янв 2, 2018 at 3:31 PST