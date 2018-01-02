Лера Кудрявцева провела концерт с Сергеем Лазаревым в откровенном платье

В сетях обсуждают платье телеведущей Леры Кудрявцевой, в котором она провела концерт "Песня года"

с певцом Сергеем Лазаревым. Многие сочли, что для 46-летней женщины платье слишком откровенное.

Наряд Леры назвали "голым". Но не все поклонники Кудрявцевой строги. Некоторым девушкам так понравилось платье телеведущей, что они заинтересовались его дизайнером. "Лера - самая изысканная леди, одевается супермодно, стильно!", - похвалили теледиву.

Действительно, у Леры Кудрявцевой свой стиль в одежде. У ее платьев всегда приталенный обтягивающий верх и пышный низ. Художник по костюмам, ведущий программы "Модный приговор" Александр Васильев сравнил Леру с куклой Барби. Но заметил, что такой стиль ей подходит.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv)Дек 6, 2017 at 11:26 PST

А вот в каком платье Кудрявцева вела шоу "Секрет на миллион", где она выступила как гость с откровениями.