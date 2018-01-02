Волочкова показала фото: 1 января сидит в бане, прикрывшись веником, на шпагате

Балерина Анастасия Волочкова удивила поклонников, вновь опубликовав фото себя в парилке бани сидящей на шпагате. Голое тело артистка прикрыла веником. Было время, Волочкова регулярно демонстрировала свою растяжку.

Теперь она рассказала о своей новогодней традиции. По признанию Анастасии, после новогодней ночи, 1 января она обычно парится в своей русской бане. И фото шпагата показала по просьбе подписчиков. "По традиции 1 го января я парюсь в своей русской бане. А как этот день проводите вы? По многочисленным просьбам ШПАГАТ 2018 !", - подписала снимок Волочкова.

Перед наступлением Нового года Настя публиковала фото шпагата перед украшенной елкой, чем страшно взбесила своих подписчиков. "Переборчик с таким поздравлением", - написали в комментариях.

Артистка на такую критику не реагирует. "Хочется пожелать, чтобы главным подарком жизни-было внимание, любовь, радость, позитив, эмоции! То, что не продается и не покупается за деньги!" - поздравила Волочкова поклонников.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)Дек 30, 2017 at 11:56 PST