Поэт, обвинивший Аллу Пугачеву в плагиате, рассказал о звонке певицы
2 января 2018, 14:54 [ «Аргументы Недели» ]
Поэт Александр Вулых, обвинивший в плагиате автора новой песни Аллы Пугачёвой, рассказал о звонке Примадонны.
По словам поэта, певица лично позвонила ему. По словам Вулых, они с Аллой Борисовной не хотят развивать конфликт.
Как полагает поэт, вины самой Пугачевой в этой истории нет.Вулых считает, что ответственны музыкальные редакторы и композитор, сообщает "Комсомольская правда".
Знаменитая певица угодила в неприятную историю после того, как в новогоднюю ночь по телевидению показали ее выступление. Пугачёву обвинили в том, что новая песня "Я летала", которую она исполнила, является плагиатом.
Александр Вулых утверждает, что песня "Я летала" как две капли воды похожа на композицию "Придуманная любовь", написанную им в соавторстве с композитором Игорем Сарухановым.