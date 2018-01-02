Поэт, обвинивший Аллу Пугачеву в плагиате, рассказал о звонке певицы

Поэт Александр Вулых, обвинивший в плагиате автора новой песни Аллы Пугачёвой, рассказал о звонке Примадонны.

По словам поэта, певица лично позвонила ему. По словам Вулых, они с Аллой Борисовной не хотят развивать конфликт.

Как полагает поэт, вины самой Пугачевой в этой истории нет.

Вулых считает, что ответственны музыкальные редакторы и композитор, сообщает "Комсомольская правда".

Знаменитая певица угодила в неприятную историю после того, как в новогоднюю ночь по телевидению показали ее выступление. Пугачёву обвинили в том, что новая песня "Я летала", которую она исполнила, является плагиатом.

Александр Вулых утверждает, что песня "Я летала" как две капли воды похожа на композицию "Придуманная любовь", написанную им в соавторстве с композитором Игорем Сарухановым.