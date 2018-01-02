Актер Панин рассказал о коммунальной аварии у него перед самым Новым годом

Актер Алексей Панин рассказал о коммунальной аварии, труба прорвалась у него в квартире за 30 минут до наступления Нового года. По словам актера, известного не только ролями в фильмах и спектаклях, но и громкими скандалами, они собрались встречать Новый год с дочкой Нюсей и бабушками. Семья Пугачевой встретила Новый год в замке Галкина

Только уселись вокруг стола, включили телевизор, как неожиданно прорвало трубу. Пришлось вызывать коммунальную службу. К счастью, сантехники прибыли оперативно. Оказалось, работники коммунальной службой - поклонники Алексея Панина. Рабочие быстро перекрыли трубу. Панину и всем гостям в тот момент было не до новогодних программ. Все дружно вытирали тряпками лужу. Актер угостил сантехников соком. За Новый год подняли стаканы с безалкогольным и полезным напитком.

"Ничего похожего на "Голубой огонек" на Первом канале у меня не было. Все очень прозаично, но счастливо. Мы с дочкой поехали гулять в центр, встретились с друзьями, погуляли в ЦУМе. Потом встретили праздник с бабушками, дома. А за 30 минут до Нового года у нас прорвало трубы, поэтому пришлось вызывать аварийную бригаду. Я оказался их любимым героем фильмов, поэтому мы встречали праздник с тряпками в руках и с соком", - рассказал актер в интервью телеканалу "ТВ Звезда".

А 1 января Панин опубликовал фото из аэропорта.

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77)Дек 31, 2017 at 7:55 PST

Публикация от Alexey Panin (@alekseypanin77)Янв 1, 2018 at 2:06 PST

Ранее другие звезды шоу-бизнеса рассказали, как встретили Новый год.

Максим Галкин, с котором у Панина был небольшой скандальчик в прошлом году, выложил видео из своего загородного замка.