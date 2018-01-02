Семья Пугачевой встретила Новый год в замке Галкина

Семья Аллы Пугачевой встретила Новый год в замке ее мужа Максима Галкина. Шоумен выложил видеозапись, как к ним в дом приехал внук Аллы Борисовны Никита Пресняков. Дети Галкина и Пугачевой- двойняшки Лиза и Гарри - радостно бросились встречать Никиту.

Гарри порадовался небольшому подарку. Малыш признался: "Мечты сбываются".

Судя по видео, выложенному Максимом Галкиным в Инстанграм, семья любит слушать песни в исполнении Аллы Пугачевой. "Хорошо проводили, весело встретили, дай Бог, отлично проведем!" - прокомментировал видео Галкин. Видео стремительно набирает "лайки". "Класс такой красивый дом. Как сказка. Смотрел бы и смотрел как у них там", - пишут поклонники пары.

Дети Пугачевой и Галкина - любимцы общественности. "Лиза красавица!!", - считают комментаторы. Платье у Аллы - как у королевы, а у Лизочки наряды - как у принцессы.