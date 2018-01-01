Мария Кожевникова показала свой увеличившийся живот
1 января 2018, 18:19 [ «Аргументы Недели» ]
На своей странице в Instagram актриса Мария Кожевникова опубликовала новогоднее фото с увеличившимся животом. Актриса отметила, что уходящий год принес ей много счастливых моментов.
Но она не оставляет надежд и на год грядущий, который принесет еще больше радости и позитивного заряда.
Поклонники также опубликовали поздравления в комментариях и пожелали Кожевниковой и всей ее семье счастья и здоровья в следующем году.
Известная актриса Мария Кожевникова на днях поделилась личной информацией. Согласно последним данным, третьи роды знаменитости, которые прошли 20 июля текущего года, были не слишком простыми.