Мария Кожевникова показала свой увеличившийся живот

На своей странице в Instagram актриса Мария Кожевникова опубликовала новогоднее фото с увеличившимся животом. Актриса отметила, что уходящий год принес ей много счастливых моментов.

Но она не оставляет надежд и на год грядущий, который принесет еще больше радости и позитивного заряда.

Поклонники также опубликовали поздравления в комментариях и пожелали Кожевниковой и всей ее семье счастья и здоровья в следующем году.

Известная актриса Мария Кожевникова на днях поделилась личной информацией. Согласно последним данным, третьи роды знаменитости, которые прошли 20 июля текущего года, были не слишком простыми.

Публикация от Кожевникова Мария (@mkozhevnikova)Дек 31, 2017 at 1:22 PST