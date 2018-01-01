Армен Джигарханян отказался мириться с Виталиной Цымбалюк-Романовской

Адвокат Армена Джигарханяна Евгений Парфенов опроверг слухи о готовящемся мировом соглашении между актером и его бывшей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Джигарханян полон решимости довести дело до победы в суде. Виталина Цымбалюк-Романовская крестилась перед Рождеством

У Парфенова и адвоката Цымбалюк Ларисы Широкой состоялась встреча, они обсуждали различные нюансы. Однако ни о каком примирении речи не шло, сообщает kp.ru.

На днях в СМИ появились слухи о том, что Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская вновь нашли общий язык и смогли помириться. Сообщалось, что супруги планировали объявить о перемирии во время одного из эфиров популярного ток-шоу.