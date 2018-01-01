Автора новой песни Аллы Пугачевой обвинили в плагиате

Писатель и журналист Александр Вулых утверждает, что песня Аллы Борисовны «Я летала» как две капли воды похожа на композицию «Придуманная любовь», написанную им в соавторстве с композитором Игорем Сарухановым.

По словам поэта, его песня стала настоящим хитом и получила несколько дипломов конкурса "Песни года". "Так что, когда будете слушать и смотреть "Новогодний Огонек", непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат", – заявил Вулых. Мужчина подчеркнул, что не намерен оставлять это дело безнаказанным.