Автора новой песни Аллы Пугачевой обвинили в плагиате
1 января 2018, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]
Писатель и журналист Александр Вулых утверждает, что песня Аллы Борисовны «Я летала» как две капли воды похожа на композицию «Придуманная любовь», написанную им в соавторстве с композитором Игорем Сарухановым.
По словам поэта, его песня стала настоящим хитом и получила несколько дипломов конкурса "Песни года". "Так что, когда будете слушать и смотреть "Новогодний Огонек", непременно обратите внимание на этот стопроцентный плагиат", – заявил Вулых. Мужчина подчеркнул, что не намерен оставлять это дело безнаказанным.