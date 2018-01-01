Пугачева и Галкин показали интерьер своего шикарного замка в деревне Грязи
1 января 2018, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]
Алла Пугачева и Максим Галкин в Новый год всей семьей поздравили друзей с Новым годом. Похоже, появилась новая традиция. Звездные семьи выкладывают поздравления в Инстаграм.
Максим опубликовал фото нарядных жены и детей-близнецов и написал пожелание: "Дорогие друзья, с наступающим вас 2018! Желаем вам счастья, любви и мира в ваших семьях! Пусть этот год принесёт вам много нежданной радости! Ваши Алла, Максим, Лиза и Гарри".
Подписчики шокированы роскошью деревенского замка артистов. И отметили, что семья просто царская.
"Спасибо и вам всего хорошего. Вы такие шикарные, это что то", "Лизок, похожа на снежную королеву)))", - пишут поклонники пары.
Судя по видео, которое выложил Галкин, у Аллы Борисовны собралась их вся большая семья.
Заехал с симпатичным чемоданчиком сын Кристины Орбакайте (внук Пугачевой) Никита Пресняков. Он привез подарки малышам Лизе и Гарри. "Мечты сбываются", - порадовался подарку сын Галкина и Пугачевой Гарри.
А Лиза - маленькая модница. Никиту встретила в новом наряде.
Напомним, поздравления в Инстаграм опубликовали Сергей Лазарев и Полина Гагарина, впервые показав детей.