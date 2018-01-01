Пугачева и Галкин показали интерьер своего шикарного замка в деревне Грязи

Алла Пугачева и Максим Галкин в Новый год всей семьей поздравили друзей с Новым годом. Похоже, появилась новая традиция. Звездные семьи выкладывают поздравления в Инстаграм.

Максим опубликовал фото нарядных жены и детей-близнецов и написал пожелание: "Дорогие друзья, с наступающим вас 2018! Желаем вам счастья, любви и мира в ваших семьях! Пусть этот год принесёт вам много нежданной радости! Ваши Алла, Максим, Лиза и Гарри".

Подписчики шокированы роскошью деревенского замка артистов. И отметили, что семья просто царская.

"Спасибо и вам всего хорошего. Вы такие шикарные, это что то", "Лизок, похожа на снежную королеву)))", - пишут поклонники пары.

Судя по видео, которое выложил Галкин, у Аллы Борисовны собралась их вся большая семья.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Дек 31, 2017 at 1:48 PST

Заехал с симпатичным чемоданчиком сын Кристины Орбакайте (внук Пугачевой) Никита Пресняков. Он привез подарки малышам Лизе и Гарри. "Мечты сбываются", - порадовался подарку сын Галкина и Пугачевой Гарри.

А Лиза - маленькая модница. Никиту встретила в новом наряде.

Публикация от Максим Галкин | Official (@maxgalkinru)Янв 1, 2018 at 4:13 PST

Напомним, поздравления в Инстаграм опубликовали Сергей Лазарев и Полина Гагарина, впервые показав детей.