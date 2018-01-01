Кристина Орбакайте удивила странным фото

Певица Кристина Орбакайте удивила поклонников странным фото. 46-летняя артистка в праздничные дни выложила снимок, сделанный в гримерке. Певица в корсете, колготках в сетку и в сапогах сидит в кресле и смотрит на себя в зеркало.

В таком виде звезда поздравила поклонников с новым годом и пожелала: "Пусть Новый Год принесёт нам исполнение наших желаний и самых дерзких идей! А сомнения и разочарования останутся в прошлом. Счастья всем вам и вашим семьям!"

В этом году артисты поздравляют своих поклонников в соцсетях. Например, нарядные Сергей Лазарев и Полина Гагарина нарядились и выложили фото с детьми.

А дочь Аллы Пугачевой пошла своим путем. И комментарии фото Кристины разные. Некоторые пожурили артистку: "Такие провокации это не для вас. Мы вас любим другой", "Откровенно... даже слишком. Уже внуки скоро будут, зачем раздеваться перед публикой?"

Но у звезды есть верные поклонники. "Не знаю, Кристина, читаете ли Вы все комментарии, но я желаю Вам здоровья, сил успехов и удачи, потому что мы, простые русские женщины равняемся на Вас, и несмотря на все свои ежедневные жизненные заботы, стараемся быть хоть немного равняться на Вас", "Ой какое крутяшное фото!!! с Новым Годом!!!", "Кристи, вы так прелестны, пусть Новый год вас балует, счастья и здоровья", "Да, фотка хорошая!", "Кристи-роскошная актриса и Женщина! С Новым Восемнадцатым!"

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k)Дек 30, 2017 at 7:36 PST

Кстати, младшая дочь Примадонны, Лиза Галкина, восхищена своей старшей сестрой. Ей нравится, как Кристина одевается.

Прошедший год был ответственным для Орбакайте. Она женила сына Никиту Преснякова и приобрела новый статус - свекровь.

Избранницей Никиты стала соседка по даче Алена Краснова.