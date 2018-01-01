Фото Сергея Лазарева с маленьким сыном взорвало сеть

Певец Сергей Лазарев порадовал поклонников на Новый год, впервые опубликовав фото со своим маленьким сыном. Фото артиста с малышом сегодня набирает "лайки". Сергей и Никита Лазаревы поздравили друзей с Новым годом.

О рождении ребенка Лазарев не рассказывал даже самым близким друзьям. Первые снимки артистка с ребенком, которые сделали папарацци, произвели фурор. Но Лазарев не давал никаких комментариев.

Но время идет, мальчик подрос. И певец заявил: "Настало время мне его вам показать) тк он уже совсем большой и я так им горжусь и люблю!!"

"Какие красивые) С новым годом)", "Серёжа, какой прелестный сынишка у тебя! Папино счастье!))) Очень рада за вас! Счастья, радости, удачи и любви в новом году! Всего только самого доброго вам, зайки!))))", - пишут поклонники Сергею Лазареву.

"Пусть год Собаки станет для всех успешным. Возьмем все самые лучшие воспоминания из уходящего 2017 года и сохраним их в памяти", - пожелала семья Лазаревых.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)Дек 31, 2017 at 6:14 PST

Поклонники Сергея Лазарева спорят, что же на самом деле происходит в жизни их кумира. Сам Лазарев опроверг роман с Ани Лорак.

Впервые маленькую дочь Мию показала коллега Сергея Лазарева Полина Гагарина.

А Рамзан Кадыров выучил новогоднее стихотворение.