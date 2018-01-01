Полина Гагарина показала семейное фото с детьми

Певица Полина Гагарина впервые показала свою семью в полном составе. В 2017 годе артистка родила дочь, Мия подросла, сейчас дочке Гагариной и фотографа Дмитрия Исхакова восемь месяцев.

Семейство сфотографировалось под новогодней елкой. Полина, ее супруг, сын и мама надели красные шапочки. Личико малышки певица показать не рискнула.

По признанию Полины, ушедший год был для нее "счастливым, трудным, рабочим, семейным, творческим". И принес ей "много радости, добра, мудрости и опыта". В прошлом году Полина готовилась и ждала дочку. Для ее 40-летнего мужа Мия - первый ребенок. Когда Мия родилась, Дмитрий признавалась, что ощущает необыкновенное чувство.

"Апрель подарил нам дочку Мию, абсолютное счастье и любовь, бесконечную нежность и смысл. И это и было главным событием этого года и всей моей жизни, как и в 2007 году", - рассказала Полина.

Сын певицы от брака с актером Петром Кисловым Андрей - четвероклассник. Андрей подружился с Исхаковым. И с отцом часто встречается.

После рождения дочки Гагарина смогла быстро вернуться форму и приступила к работе. Она отчаянно боролась за фигуру. "Почти каждый день, который я провожу в Москве, я занимаюсь спортом со своим тренером, не даю себе лениться", - говорит звезда.

Полину Гагарину можно было увидеть в новогодних телепрограммах.