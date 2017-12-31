Певец Николай Басков и красавица-телеведущая Виктория Лопырёва собираются пожениться. Дату свадьбы влюбленные не объявили, но жених готовится активно. В первую очередь Николай Басков подготовил брачный контракт. Как Басков и Лопырева встретят Новый год

И документ суровый. Составить брачный контракт, который артист намерен подписать с возлюбленной, ему помогли подготовить высококвалифицированные адвокаты. И Басков, и Лопырёва имеют опыт семейной жизни и пережили разводы.

О своих планах певец рассказал ведущей программы "Секрет на миллион" Лере Кудрявцевой. Николай поинтересовался, заключала ли Лера брачный контракт. Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым. У них приличная разница в возрасте. Баскова удивил ответ Леры. Они просто женились с Игорем по любви.

Как отметил "золотой голос России", любовь - это прекрасно, но ему нужны гарантии. "После неприятного опыта в прошлом, я теперь при любом раскладе буду заключать брачный контракт. Так что для Вики я подготовил суровый брачный контракт. Но думаю, она согласится. Это нам обоим выгодно", - рассказал артист.

Надо сказать, Николаю повезло. Вика девушка не капризная. На Новый год она лично приготовит салаты.

Отношения Баскова и Лопырёвой были тайной. И заявление Рамзана Кадырова о грядущей свадьбе знаменитостей минувшей осенью стало ударом для многочисленных поклонниц Баскова.

Но свадьбу тогда они отложили. Николай решил, что ему надо дозреть. В рамках своей программы "Секрет на миллион" Кудрявцева тоже пооткровенничала.