Виталина Цымбалюк-Романовская крестилась перед Рождеством

Бывшая жена народного артиста Армена Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская за несколько недель до большого праздника Рождество Христово приняла православие и крестилась.

Кадры, как Виталина молится в храме перед иконой святого Пантелеймона, были показаны на программе телеведущего Андрея Малахова. Развод 82-летнего Джигарханяна с молодой женой стал разводом года.

Телепередачи с бывшими супругами, их адвокатами, представителями и друзьми собирали россиян по вечерам у телевизоров с середины осени. Андрей Малахов встал на сторону Виталины. Телеведущий уверен, что молодая женщина искренне любила Армена Борисовича. Пианистка рассказывала, что полюбила Джигарханяна, когда ей было 16 лет и он единственный человек, которого она искренне любила.

В церкви Цымбалюк-Романовская молилась о здравии бывшего мужа. Ее подозревают, что она подсовывала Джигарханяну какие-то таблетки. Пианистку, ставшую директором театра имени Джигарханяна, сначала активно защищала ее помощница Элина Мазур. Мазур тоже "светилась" на экранах. Но, как Элина рассказала в интервью "Аргументам недели", они знакомы с Виталиной лишь несколько месяцев.

Цымбалюк попросила Мазур помочь ей. И женщина, у которой дочь - юрист, начала помогать. Но вскоре заподозрила недаладное. Элина посмотрела одно видео и поняла, что Виталина специально представила Джигарханяна так , чтобы убедить общественность, якобы она столько времени ухаживала за человеком с тяжёлым характером и уже выжившим из ума.