Шпагат на фоне елочки разозлил пользователей сети

Анастасия Волочкова поздравила своих фанатов в соцсети с наступающим Новым годом в не совсем обычной позе. Реакция пользователей не заставила себя долго ждать. Пользователи возмутились фото, где танцовщица стоит в шпагате не фоне наряженной елки.

"Лучшей позы возле елки не нашлось?", – вопрошают фолловеры. "Ну наконец-то Настя в стандартной позе снегурочки!!! Все в порядке, спасибо секс-зарядке!" – откровенно издеваются пользователи. Были и более грубые комментарии.

Некоторые подписчики и вовсе решили, что Волочкова пьяна, потому что «лицо опухшее, голова грязная». Другие же наоборот, не увидели в этом ничего плохого. "Ну выпила женщина! Новый год же! Щас помоет голову сходит", – защищает танцовщицу один из поклонников.