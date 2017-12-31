Екатерина Климова рассказала, как под Новый год привлечь удачу

Актриса театра и кино Екатерина Климова поделилась своим секретом и секретом своей подруги Татьяны Лютаевой, как под Новый год привлечь удачу. По словам Кати Климовой, это проверенный беспроигрышный вариант.

Подруга Климовой актриса Татьяна Лютаева несколько раз выполняла такой ритуал и говорит, что действительно это работает.

Нужно собрать вместе семь пятисотрублевых купюр, на которых изображено озеро с белым кораблем (это банкноты, выпущенные до 2010 года), и загадать что-то материальное. Женщинам лучше загадать вещи, а мужчинам — деньги. По словам Кати, у Татьяны пожелание сбывается и довольно скоро, - пишет "7 Дней". Но 500-рублевые купюры нельзя искать специально, они должны сами прийти в руки.

Сама же Екатерина Климова традиционно после поздравления президента сжигает записку с желанием и запивает ее шампанским.

Но в ее случае работает только одна мантра: терпение и труд все перетрут.

Чтобы встретить Новый год спокойно, надо успеть сделать пять важных дел.