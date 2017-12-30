Фотография сына Яны Рудковской на фоне подарков стала причиной скандала

Российская бизнесвумен Яна Рудковская опубликовала новый снимок в социальной сети, который вызвал бурю негодования. Звезда сфотографировала своего младшего сына на фоне "моря" дорогих подарков.

На фото можно увидеть маленького Сашу в окружении пакетов с логотипом одного из самых известных брендов мира. Подписчики Рудковской написали, что женщина "разбрасывается деньгами направо и налево", хотя могла бы помочь нездоровым детям или пожилым людям.

Сама Яна отреагировала жестко: она заявила, что тратит большое количество средств на благотворительность и имеет право распоряжаться заработанным по своему усмотрению.

Отметим, что супруга фигуриста Евгения Плющенко также потратила немало денег на новогоднее оформление своего особняка в стиле "Щелкунчика".