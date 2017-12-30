Телеведущая Ольга Шелест была экстренно доставлена в больницу

Знаменитая российская телеведущая Ольга Шелест в преддверии праздника была экстренно доставлена в больницу. Согласно последним данным, звезда получила серьезную травму в ходе подготовки к празднику.

Выяснилось, что в процессе нарезки салата Ольга сделала неосторожное движение ножом и порезала руку. Впоследствии врачи сообщили, что она разрезала сухожилие, передает "7 Дней". Медики экстренно провели операцию и на следующий день позволили Шелест отправиться домой.

Телеведущая призвала всех быть внимательными и бережно относиться к своему здоровью. Известно, что знаменитость сегодня собирается с семьей уехать отдыхать, однако, ее катание на сноуборде, вероятно, отменяется.