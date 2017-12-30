Актриса и телеведущая Лариса Гузеева высказалась о заявлении 12-летней девочки, отец которой был участником теле-шоу "Давай поженимся", потребовавшей закрыть программу на Первом канале.

46-летний Антон - нейрохирург, работавший в зарубежных клиниках, руководитель сети клиник в Санкт-Петербурге пришел на программу "Давай поженимся" выбрать себе невесту. Поддерживала мужчину его дочь-подросток Настя. Девочка откровенно рассказала, какой бы она хотела видеть жену отца.

Ведущие программы Лариса Гузеева и астролог Тамара Глоба пытались задать школьнице вопросы. Например, кем она хочет стать, когда вырастет, назвать точную дату своего рождения. Настя ответила, что такую личную информацию она говорить не хочет.

Лариса Гузеева задала вопрос жениху - не смущает ли его, что его дочь Настя "рассуждает как умудренная опытом женщина". По мнению свахи, девочка "страшнее свекрови в десять раз".

Невесты, наблюдавшие за беседой свах и ребенка, отметили Настю как образованную и развитую не по годам девочку.

Видимо, Настя обиделась на ведущих "Давай поженимся". Девочка публично призвала закрыть программу. Школьница выложила в Twitter несколько видео, в которых заявила: "Пора закрыть «Давай поженимся» — там откровенно травят и унижают детей, женщин и матерей с больными детьми уже 10 лет. Это ужасно и ненормально в 21-м веке!"

И вот Лариса Гузеева прокомментировала Федеральному агентству новостей заявление Насти. По мнению Ларисы, "девочка хочет прославиться любым способом, хоть бы и таким". "Я не буду разбираться в том, что происходит в этой семье, потому что если начну — найдется многое. Уполномоченный по правам ребенка может обратить на них внимание, узнать что там не так с папой и мамой", — считает Лариса Андреевна.