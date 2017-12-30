Максим Галкин частенько балует своих подписчиков, выкладывая в Instagram фотографии любимых жены и детей. А поклонники звездной пары ставят "лайки". Одно из фото Аллы Пугачевой с дочкой Лизой в комментариях назвали "шедевром".

Глава семейства сфотографировал супругу и дочь в своем знаменитом подмосковном замке в деревне "Грязи". Поклонники удивлены, как маленькая Лизочка похожа на маму, особенно взгляд.

Но некоторые поворчали, что Алла Борисовна выглядит как бабушка этой малышки. Но все же больше положительных откликов. "Жизнь - сказка, тем более, когда в ней живут 2 принцессы! Счастья Вам, полной удачи по жизни! Мы Вас очень любим!", "Фото чудо! Прекрасное! Не могу насмотреться. Будьте здоровы и счастливы, девочки!!!", "Какие красивые, волшебное фото !!!" "Красиво а это малышка копия тебя" (орфография сохранена).

Четырехлетняя дочка Пугачевой и Галкина недавно получила свою первую награду. Родители Алла и Максим развивают своих двойняшек Гарри и Лизу. Лиза танцует, плавает, разбирается в моде.

Девочка победила на соревнованиях по плаванию. "Первая медалька за плавание. Молодец Лизок!!!", - подписала снимок Примадонна.

Лиза Галкина устроила дома настоящий “Модный приговор”. Малышка расхвалила наряды Кристины Орбакайте и мамы Аллы.