Пелагея во время съемок программы "Смак» пожаловалась Ивану Урганту, что уборкой в доме она редко занимается и совсем не успевает готовить для своего мужа хоккеиста Ивана Телегина. Певица сообщила, что муж каждый день в ужасную рань встает и уходит на тренировки.

"С утра я лежу в постели и думаю о том, какой он герой. Ведь ему в любую погоду приходится выходить на лед, мерзнуть, прилагать невероятные усилия", – поделилась наставница шоу "Голос". А вот певица сейчас усиленно занимается воспитание дочери. Пелагея разучивает с маленькой Таисией новогодние песенки, стараясь показать, что в веселый праздник надо обязательно порадовать деда Мороза и Снегурочку или песенкой, или стишком.

Пелагея заметила, что предновогодняя суета и суматоха приносят ей только радость, подарки уже куплены, а елку певица наряжала вместе со своей дочкой.