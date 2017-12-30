Победителем шестого сезона шоу «Голос» стал Селим Алахяров - подопечный наставника Александра Градского. Воспитанник знаменитого музыканта в итоге набрал 67,3% голосов телезрителей.

За победу в «Голосе» махачкалинец Алахяров получил денежный приз и контракт с Universal Music Russia.

В финале шоу за победу боролись Селим Алахяров, Тимофей Копылов - наставник Леонид Агутин, китаянка Ян Гэ - наставник Дима Билан и 33-летний чех Ладислав Бубнар - наставник Пелагея.

Выбрать победителя должны были только телезрители. Наставники вывели своих подопечных в финал и отдали их судьбу в руки зрителей. После исполнения дуэтов с наставниками и сольных песен судьба свела Алахярова и уроженца Владимира Копылова. Как сказал про Тимофея Леонид Агутин, странный он, но все творческие люди странные. Исполнив «Вечернюю застольную» Александра Розенбаума Тимофей Копылов набрал 32,7% голосов телезрителей.

И в очередной раз победа досталась воспитаннику Градского. Напомним, победительницей первого сезона шоу «Голос» была Дина Гарипова. Побеждали в конкурсе Сергей Волчков, Александра Воробьёва и иеромонах Фотий (наставник Григорий Лепс), Дарья Антонюк (наставник Леонид Агутин).