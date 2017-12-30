Участница телешоу "Дом-2"Дарья Пынзарь не собирается бить детей как ей советуют подписчики в социальной сети. Пост теледивы, где ее сын пытается разгромить елку, спровоцировал фолловеров поучить девушку азам воспитания подрастающего поколения. «Надо было дать по попе» или « надо было обратно ему так -же игрушкой» , - советовали пользователи сети.

В следующем сообщении Дарья написала, что пришла в ужас от мыслей своих фанатов. «Как можно бить ребёнка????? Человечка который не может вам дать сдачи????», - возмущается участница телепроекта. Дарья объяснила всем, что дети формируются не из-за запретов и насилия, а копируют поведение родителей. И если для его родителей норма «дать по попе», то и он будет понимать, что можно бить слабых. Девушка пишет, что не приемлет насилия и жестокости по отношению к «маленькой личностью», а своим мальчишкам она объясняет, что семья – это команда, в которой «все за одного, и один за всех!»

Большинство пользователей согласились с Дарьей, но были и те, кто считает, что такие детские шалости нужно пресекать, а не снимать на телефон и выкладывать в сеть.