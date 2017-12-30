Отец Фриске готов выкупить своего внука у Шепелева

Отец покойной певицы Жанны Фриске Владимир Фриске намерен отдать долю в ее загородном доме за право видеться с внуком. Он готов отказаться от недвижимости в пользу гражданского мужа певицы, телеведущего Дмитрия Шепелева. Единственное условие, которое поставил Владимир Фриске — разрешение чаще видеться с внуком Платоном.

Спор из-за недвижимости между Фриске и Шепелевым тянется уже давно и обе стороны вылили друг на друга тонны грязи. Наследство враждующие родственники певицы начали делить еще до ее смерти. Теперь камнем преткновения стал сын Жанны – Платон. Родители певицы считают, что Шепелев настраивает против них внука и жалуются, что отец подолгу не дает ребенку видеться с родными. Например, когда семья встретилась после долгой разлуки, мальчик демонстративно отвернулся от своей бабушки.

Летом Владимир Фриске заявлял, что Дмитрий Шепелев заказал его киллеру, пишет портал VSE42.Ru.