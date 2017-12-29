Скандал: на Украине в новогодний концерт попали «певцы-предатели»

Еще не наступил на Украине Новый год, как уже назревает скандал по поводу участников новогодней ночи на телевидении. В частности, на новогоднем концерте телеканала «Интер». Светлана Лобода стала "Женщиной года" по версии Glamour

Дело в том, что в новогоднюю ночь этот канал покажет концерт с участием звезд российской эстрады. Скандал набрал обороты после поста украинского политического обозревателя Алексея Минакова. По словам блогера, нельзя допускать выступлений Софии Ротару, Ани Лорак и Светланы Лободы.

Блогер назвал приглашение Лорак, Ротару и Лободу на праздничный концерт телеканалом «Интер» настоящим «плевком в лицо» всем гражданам Украины. Минаков призывает людей поддержать его негодование, поскольку только сообща можно достичь желаемого.

Украинцы ему ответили, что подобное поведение фактически превращает Украину в аналог Северной Кореи с ее мощной цензурой. Другие подчеркнули, что человек, который платит на Украине коммунальные платежи – может «смотреть Лободу», как пострадавший от Киева.