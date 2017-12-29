Игорь Николаев поделился редким фото с Аллой Пугачевой

Певец и композитор Игорь Николаев много лет дружит с Аллой Пугачевой и хранит уникальные фотографии с Примадонной. Одно из редких фото музыкант опубликовал в Инстаграм. Этому снимку уже 30 лет.

"Немного лета из ХХ века в ваши зимние ленты! Япония, 1987", - подписал снимок Николаев.

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)Дек 28, 2017 at 12:12 PST



Николаев и Пугачева дружат семьями. Когда музыкант женился на певице Юлии Проскуряков Алла Борисовна ему пригрозила: "Юльку не обижай, а то я с тобой разберусь". Сейчас у них общая тема - маленькие дети.

Пугачева и ее супруг Максим Галкин растят двойняшек - сына и дочь, а Николаев и Юля - дочку Веронику.

Перед Новым годом Игорь Николаев застал денек, когда шел снег, и они с малышкой лепили снежную бабу. Он призывает вспоминать все хорошее, что случилось в уходящем году.

"Последние деньки уходящего года !.. Приходят дорогие гости, вспоминаем всё хорошее в старом году, надеемся на лучшее в Новом!", - подписал фото в компании жены и близких друзей: Пугачевой, Галкина, Алины Родель.