Татьяна Навка показала модное платье

Знаменитая фигуристка Татьяна Навка успевает не только заниматься семьей и детьми, но и создала свое ледовое шоу - сказку "Руслан и Людмила" и занимается с одаренными детьми. Татьяна Навка поторопилась нарядить ёлку на Новый год

Школа для творческих детей отметила первых день рождения. Татьяна появилась на мероприятии в модном платье. Дизайнеры уже несколько сезонов представляют платья-халаты из шелка. В таком платье модного красного цвета была одета Навка. Татьяна выложила в Инстаграм фото. Поклонники заметили, что у фигуристки уставший вид. Девять месяцев олимпийская чемпионка Татьяна Навка вместе с режиссёром Алексеем Сеченовым готовила ледовый мюзикл.

Дом к Новому году фигуристка с младшей дочкой Надей нарядила еще в ноябре. А в декабре Навка играет главную роль в ледовом спектакле, который ставят специально к Новому году. Партнер Татьяны на льду - прекрасный фигурист и хореограф Петр Чернышов. Старшая дочь Татьяны Навки Алесандра записала песню-саундтрек ледового шоу. В клипе Татьяна сыграла роль волшебницы.