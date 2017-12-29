Ольга Бузова и ее коллега обвиняются в плагиате

Известную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову на днях обвинили в плагиате. Согласно некоторой информации, артистка и ее коллега Настя Кудри нарушили авторские права на одну из композиций.

Претензию высказал Dj Tivoli, который заявил, что пару лет назад создал музыку, которую Бузова и Кудри без разрешения использовали в своей новой записи. Как уточняет издание "7 Дней", вероятно, Ольга не попадет в центр серьезного скандала, поскольку не она владеет правами на "плагиат". В настоящий момент звезда никак не комментирует случившееся.

Dj Tivoli, как подчеркивается, намерен получить компенсацию в размере миллиона рублей. Он утверждает, что передаст средства на благотворительность.