Девочка из Санкт-Петербурга, отцу которой знаменитые свахи Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Тамара Глоба подбирали невесту на программе "Давай поженимся" обратилась в Госдуму.

Шоу "Давай поженимся" - одна из самых популярных программ на телевидении. Россияне так полюбили актрису, телеведущую Ларису Гузееву, сваху Розу Сябитову и астрологов Василису Володину и Тамару Глобу, что с нетерпением ждут каждую программу.

Отец 12-летней петербурженки Насти стал участником программы. И после передачи девочка обратилась в Госдуму, Следственный комитет России и Прокуратуру РФ и призвала закрыть "Давай поженимся".

Юная петербурженка записала несколько видеообращений и завела аккаунт в Твиттере и жалуется, как ее обидели на съемках, унижали и оскорбляли Лариса Гузеева и ее соведущие, а после выхода выпуска в эфир начали обижать и травить в сетях. "Отношение к молодым женщинам на #Давайпоженимся. Позор для 21-го века. Мир уехал вперед, а Первый Канал остался в средневековье", - признала Анастасия.

По мнению Насти, ее специально выставили в негативным образе. По словам девочки, с помощью монтажа. Она требует изъять у создателей программы "Давай поженимся" полную версию записи передачи.