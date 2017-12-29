Пугачева вновь поразила всех, появившись на вечеринке в ультрамини

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева вновь поразила поклонников своим внешним видом. На днях артистка появилась на мероприятии, которое устроили ее друзья, в довольно молодежном и смелом наряде.

Алла Борисовна выбрала для вечеринки черное мини-платье с поясом, который подчеркивает талию. Кроме того, звезда надела

стильные темные очки, передает teleprogramma.pro . Певица некоторое время назад сильно похудела и с тех пор может себе позволить более открытые фасоны. Многие поклонники примадонны тоже считают, что такие стройные и длинные ноги просто невозможно скрывать.

Особенно внимательные фанаты заметили, что на снимке Пугачева выглядит моложе всех, хотя ей уже 68 лет.