Звезда телеэкрана, 75-летняя Ангелина Вовк в преддверии Нового года прибегла к процедуре омоложения.

В Сети появилась видеозапись, на которой телеведущая запечатлена на приеме у косметолога.

Ангелине Вовк косметологи скорректировали морщины, носогубные складки и носослезные борозды, добавили в нужные зоны объема, подтянули овал лица. Повторить такую процедуру придется только через год.

Ангелина Вовк и раньше не скрывала, что сохранить природную красоту и молодость лица ей помогают не только хорошие гены, но и услуги пластических хирургов и косметологов.

Знаменитая телеведущая и сегодня очень востребована. Преподает сценическую речь, ежегодно проводит детский музыкальный фестиваль "Песенка года", автором которого является, занимается моржеванием, обожает дачу и горные лыжи.