Гузеева отчитала Волочкову за слишком откровенный вырез на платье

Ларисе Гузеевой не понравился откровенный наряд Анастасии Волочковой и та отчитала балерину прямо на шоу. Для записи программы «Давай поженимся» танцовщица выбрала длинное зеленое платье в пайетках с декольте. Слишком откровенный вырез и возмутил Ларису Гузееву.

«Ты бы еще пониже декольте сделала. Знала, что за невесту бороться будут, и сделала все, чтобы внимание было на тебе. Молодец!" – отругала Гузеева Волочкову и закрыла излишне откровенный вырез, вложив в декольте Анастасии розу. В специальном новогоднем выпуске авторы программы решили пригласить в студию в качестве группы поддержки не друзей «женихов», а звезд шоу-бизнеса.

Анастасии попался 40-летний Николай из Узбекистана. Он оказался весьма нервным претендентом на руку и сердце героини программы. Несмотря на поддержку балерины, мужчина повел себя странно: во время знакомства с невестой он заявил, что в родном Узбекистане у него уже есть избранница и, вообще, много женщин, которые хотели бы связать с ним свою жизнь. После вопроса свахи о доходе, Николай и вовсе сбежал из студии.