Под шквал критики телеведущая Ольга Будова на сей раз попала из-за пальто с меховым воротником. Бывшая участница проекта «Дом-2» рекламировала в соцсети интернет-магазин.

«С себя кожу сдери и сфоткайся, я лайкну…Сейчас в моде шубы из искусственного меха. Пожалейте природу уже в конце-то концов!» — комментируют запись подписчики Бузовой. Но теледива не расстроилась, или не поняла общемирового тренда не носить меха убитых животных, и на следующем фото похвасталась новой шубкой. На что подписчики тут же ответили новой волной возмущения. «Сбрендила уже совсем со своей рекламой, какой, нафиг, снег? На улице уже почти трава зеленеет", — удивились пользователи соцсети.

Хотя многие фолловеры все же обращали больше внимания на новую прическу Ольги Бузовой, кто-то даже заметил, что синие пряди в волосах телеведущей прямо под цвет ее авто.