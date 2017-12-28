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49-летняя Светлана Бондарчук показала себя в купальнике

28 декабря 2017, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

49-летняя Светлана Бондарчук показала себя в купальнике
globallookpress.com

Светлана Бондарчук в соцсети поделилась пляжным снимком, на котором она сфотографирована в бикини. Накануне Нового года Светлана улетела на солнечный индонезийский остров Бали.

Множество подписчиков подчеркнули, что знаменитость не зря посещает спортзал. На данный момент публикация собрала множество положительных оценок и комментариев. А добиться таких результатов Светлане Бондарчук помогает правильное питание, походы в спортзал и косметические процедуры.

Ранее сообщалось, что У бывшей жены режиссера Федора Бондарчука появился новый возлюбленный. О романе Светланы Бондарчук пишут СМИ, но ни она сама, ни фотограф Сергей Табунов пока не афишируют отношения.

 

Публикация от VR (@a030aa)Дек 27, 2017 at 11:04 PST

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49-летняя Светлана Бондарчук показала себя в купальнике

49-летняя Светлана Бондарчук показала себя в купальнике

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От замены контрольно-кассовой техники страдают ИП

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Подлинность фрагмента о беременности Кшесинской от Николая II подтверждена

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ФАС может штрафовать московские аэропорты за недопуск такси

ФАС может штрафовать московские аэропорты за недопуск такси

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ЧМ-18 запустил рост цен на недвижимость в Петербурге

ЧМ-18 запустил рост цен на недвижимость в Петербурге

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Эксперты дали оптимальные советы, как накрыть стол на Новый год "желтой собаки"

Эксперты дали оптимальные советы, как накрыть стол на Новый год "желтой собаки"

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В Москве каток открылся в метро

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