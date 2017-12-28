49-летняя Светлана Бондарчук показала себя в купальнике

Светлана Бондарчук в соцсети поделилась пляжным снимком, на котором она сфотографирована в бикини. Накануне Нового года Светлана улетела на солнечный индонезийский остров Бали.

Множество подписчиков подчеркнули, что знаменитость не зря посещает спортзал. На данный момент публикация собрала множество положительных оценок и комментариев. А добиться таких результатов Светлане Бондарчук помогает правильное питание, походы в спортзал и косметические процедуры.

Ранее сообщалось, что У бывшей жены режиссера Федора Бондарчука появился новый возлюбленный. О романе Светланы Бондарчук пишут СМИ, но ни она сама, ни фотограф Сергей Табунов пока не афишируют отношения.







