Поклонники раскритиковали странный наряд и вид Анастасии Волочковой

Балерина Анастасия Волочкова часто становится объектом критики своих поклонников за внешний вид.

Порцию новой критики артистка получила после того, как выложила в Инстаграм фотографию с крестницей.

Настя водила девочку на ледовое шоу. Как известно, почти всегда Волчкова носит наряды с откровенным декольте и довольно короткие. На этот раз балерина нарядилась в черные брюки и фиолетовую блузку. Этот цвет сейчас моден, и все у артистки прикрыто, наряд совсем не откровенный.

Но поклонникам не понравился не только выбор одежды, но и лицо танцовщицы: "А-ля 90-тые. Эта укладка под Буланову, блузка, вытягивающая и без того мужеподобный торс, брюки, жутковатая обувь. И просто безобразная сумка, которая совсем не вяжется со всем перечисленным. Хотя, на самом деле, бесполезно выражать мнение на этот счет и пытаться хоть как-то откорректировать внешний и моральный облик Волочковой. Потому как сила дурака в том, что умный перед ним бессилен", "Не понимаю, почему всегда такое отёкшее и опухшее лицо? Я без сарказма и злобы. Просто интересно — почему? Народ, кто следит за жизнью Анастасии — просветите меня", "Выглядит как пьяница", — писали в комментариях некоторые пользователи.

Как сообщает издание teleprogramma.pro Настю обвиняют в отсутствии вкуса.