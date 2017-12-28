Стас Садальский подозревает Никаса Сафронова в афере с квартирой Джгарханяна

Актер и блогер Станислав Садальский обратил внимание на то, что к делу с квартирой Армена Джигарханяна и его бывшей жены Татьяны Власовой может быть причастен художник Никас Сафронов.

Развод 82-летнего Армена Джигарханяна и 39-летней Виталины Цымбалюк-Романовской стал разводом года. Вот уже несколько месяцев общественность наблюдает со событиями. Как говорит актриса Елена Проклова, потому что все любят Армена Борисовича.

В одной из телепрограмм, посвященной разводу, присутствовал сын Сафронова - пианист Лука Затравкин. Молодой человек откуда-то знает, кто купил часть квартиры в доме на Арбате, принадлежащую Армену Джигарханяну.

Садальский высказал мнение, что в деле Джигарханяна много нестыковок, - сообщает teleprogramma.pro. "Странно, почему в деле Цымбалюк не фигурирует псевдохудожник Сафронов. Который имеет прямое дело к афере, покупке квартиры бывшей жены и за совсем другие (малые) деньги. Даже есть запись разговоров с Виталиной. Никас — отдай долю квартиры Власовой по-хорошему", — написал в Садальский в ЖЖ.

Громким скандалом закончилась "профессиональная дружба" между бывшей женой Джигарханяна Виталиной Цымбалюк-Романовской и её экс-представителем Элиной Мазур. По официальной версии – из-за предательства Цымбалюк. Мазур дала эксклюзивное интервью "Аргументам недели".