Опубликован список самых сексуальных женщин уходящего года

Эксперты составили список самых сексуальных женщин уходящего 2017 года. В рейтинг вошли как актрисы, так и настоящие модели. Израильская актриса Галь Гадот оказалась на первом месте.

В списке есть и жена футболиста Александра Кержакова Милана. Она не только манит своей красотой, но и активно помогает детям больных ДЦП.

Тройку лидеров закрывает невеста принца Гарри Меган Маркл. Артистка ежедневно занимается йогой, благодаря чему и имеет хорошую фигуру.

Четвертое место заняла Юлия Пересильд, а пятой стала Софи Тернер.

Самой милой девушкой соцсети Instagram признали Настю Ивлееву. Она прославилась короткими юмористическими видео.