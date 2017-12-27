Опубликован список самых сексуальных женщин уходящего года
27 декабря 2017, 22:02 [ «Аргументы Недели» ]
Эксперты составили список самых сексуальных женщин уходящего 2017 года. В рейтинг вошли как актрисы, так и настоящие модели. Израильская актриса Галь Гадот оказалась на первом месте.
В списке есть и жена футболиста Александра Кержакова Милана. Она не только манит своей красотой, но и активно помогает детям больных ДЦП.
Тройку лидеров закрывает невеста принца Гарри Меган Маркл. Артистка ежедневно занимается йогой, благодаря чему и имеет хорошую фигуру.
Четвертое место заняла Юлия Пересильд, а пятой стала Софи Тернер.
Самой милой девушкой соцсети Instagram признали Настю Ивлееву. Она прославилась короткими юмористическими видео.