Верка Сердючка подорожала

Новогодние вечеринки – прекрасная возможность для артистов заработать побольше денег, и они ее не упускают. Многие готовы раскошелиться, лишь бы их развлекали популярные люди. В Киеве гонорары звезд ничуть не меньше, чем у российских коллег.

Встретить Новый год в компании популярных артистов украинцы смогут в ресторане «Аляска». Споет для гостей Оля Полякова. Посидеть за столиком можно будет за 12 тыс. гривен с человека. В стоимость входят напитки и еда. Полякова в новогоднюю ночь развлекает народ за 25 тыс. долларов. Наталья Могилевская берет такую же сумму.

На другой не менее известной площадке выступят «95 квартал», Тина Кароль. Места за столиками – от 12 до 20 тыс. гривен. Тина берет за небольшой концерт 35 тыс. долларов. Зеленский и его команда – 60 тыс. долларов за час. Кстати, иногда Зеленский работает тамадой за 40 тыс. долларов.

Новогодняя ночь с Лободой обойдется в 70 тыс. долларов. Новый год певица, скорее всего, встретит в Москве, где она в последнее время весьма востребована. «Океан Эльзы» берет 50 тыс. долларов в час, а если вам хочется потанцевать под Верку Сердючку в живом исполнении, придется выложить Андрею Данилко 75 тыс. долларов.