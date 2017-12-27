Стоимость новогоднего платья Стеши Маликовой потрясла пользователей соцсетей

17-летняя Стеша Маликова, дочь Дмитрия Маликова, опубликовала в своем Instagram новое фото, на котором запечатлена девушка в выбранном ею в ЦУМе Москвы новогоднем платье от Valentino.

Стоимость новогоднего наряда составляет 945 000 рублей. Для праздничной вечеринки студентка МГИМО выбрала шелковое платье без рукавов, украшенное бисером и пайетками. По мнению девушки, данный наряд создает праздничное настроение, идеально подходит для празднования Нового года, и выглядит очень женственно.

«Бессмысленная трата денег», «Лучше бы на благотворительность отдала, хотя какая-то польза была бы», — возмутились подписчики ее аккаунта. Некоторые упрекнули девушку в том, что сама она на такое платье не зарабатывает и не гнушается «тянуть деньги из родителей».

Маликова привыкла к постоянной критике со стороны недоброжелателей и старается не обращать на нее внимание.