Максима Галкина обвинили в коррупции на детском шоу «Лучше всех»

В коррупции на детском шоу уличили Галкина. В интернете активно обсуждается, что на проект все чаще попадают дети без особых способностей. Галкин опубликовал фото с шоу, но под снимком появились не только хвалебные фразы.

По мнению телезрителей, начало у проекта не вызывало никаких нареканий. Действительно, показывали настоящих гениев, достойных конкурсантов. Но со временем все изменилось, поэтому у общественности появились сомнения относительно честности ведущего, а также всей команды.

Зрителей возмущает также, что на программе «Лучше всех» подарки раздаются с такой скоростью, что некоторые зрители даже не успевают следить за этим процессом. Многие участники получают их просто за то, что вышли на сцену. Некоторые предположили, что детей приглашают на программу по предварительной договоренности с их родителями, щедро заплатившими за участие своих чад.

Телевизионное шоу «Лучше всех!», куда приглашают юные дарования от трех до 12 лет, было запущено на «Первом канале» в этом сезоне.