На Барбадосе застрелен брат знаменитой певицы Рианны

В семье знаменитой во всем мире певицы Рианны вчера случилась страшная трагедия. Согласно последней информации, двоюродный брат артистки погиб на Барбадосе при странных обстоятельствах.

Тэйвон Кейсин Аллейн, которому был всего 21 год, возвращался домой, когда к нему подошел неизвестный и несколько раз выстрелил в упор. Молодой человек скончался на месте от полученных ранений, передает "7 Дней". Злоумышленнику удалось скрыться, в настоящий момент его разыскивает полиция.

Рианна опубликовала на своей страничке пост, посвященный брату. На снимке она запечатлена вместе с погибшим родственником. Певица сообщила, что не может поверить в случившееся.







