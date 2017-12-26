Бывшая жена актера и режиссера Армена Джигарханяна решила ответить на нападки своей бывшей подруги и представительницы Элины Мазур. Женщина на днях заявила, что ее наняли, чтобы "обобрать знаменитость".

Якобы именно Мазур по просьбе Виталины Цымбалюк-Романовской устраивала все скандалы и провела бракоразводный процесс таким образом, чтобы молодая жена Джигарханяна обогатилась. Как сообщает портал teleprogramma.pro , в рамках передачи "Прямой эфир" с Андреем Малаховым экс-супруга Армена Борисовича подчеркнула, что не следует верить всему, что говорит Мазур.

По словам Цымбалюк-Романовской, она не выгоняла Джигарханяна из квартиры, более того, он до сих пор прописан там. Женщина заметила, что всегда ждет его дома и верит в то, что он когда-нибудь захочет обсудить с ней сложившуюся ситуацию. Виталина полагает, что Мазур своим выпадом пыталась отомстить ей за разрыв деловых отношений.