Лучший способ отомстить Бузовой - лайкнуть фото новой невесты Тарасова

Евгения Феофилактова отомстила Ольге Бузовой за обидное прозвище. Несмотря на то, что Евгения давно покинула проект «Дом-2», Бузова частенько в социальных сетях вспоминает девушку, называя обидным прозвищем «тру-ля-ля». Теперь же и Евгения решила воткнуть, по мнению пользователей соцсетей, «нож в спину» Бузовой.

Предательством подписчики посчитали комментарий, оставленный на страничке Анастасии Костенко, нынешней возлюбленной футболиста Дмитрия Тарасова. Под одной из публикаций она написала «очень романтично», как бы одобряя действия возлюбленных.

Подписчики уверены, что обида обидой, но совершенно безнравственно поощрять то, что Костенко увела женатого мужчину из семьи.