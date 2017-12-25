Джигарханян встретился с сыном впервые за 20 лет

В новом выпуске передачи Дмитрия Борисова "Пусть говорят" произошла встреча Армена Джигарханяна с приемным сыном Степаном, которого родила его вторая жена Татьяна Власова. Они не видели друг друга 20 лет. Сын Джигарханяна накинулся с обвинениями на Цымбалюк-Романовскую

Прилететь из Лас-Вегаса, где он живет, Степана попросил Армен Джигарханян через друзей. Как рассказывает Степан, сложилось впечатление, что они не виделись всего год-два. Первые слова Армена Борисовича были: "Сын, ты проходи, сын, иди сюда, садись!"

После общения Актер передал сыну какую-то бумагу. Что в ней, в эфире так и не сообщили, отложили это объявление до следующего выпуска.

Ранее Ефим Шифрин прокомментировал шумиху вокруг популярного актёра Армена Джигарханяна и его бывшей жены Виталины Цымбалюк-Романовской. По словам артиста, большего позора он не встречал в своей жизни.

Элина Мазур решила рассказать, зачем с ней дружила Виталина Цымбалюк-Романовская. Оказалось, что отношения якобы двух подруг на самом деле были договоренностью и имели весьма определенную цель.