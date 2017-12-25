Екатерина Стриженова поразила поклонников располневшей талией и лишним весом

Телеведущая Екатерина Стриженова поразила своих поклонников располневшей талией и лишним весом. На одной из светских вечеринок, куда приехали Екатерина и ее муж, известный режиссер Александр Стриженов, звезда телевидения вовсе не блистала стройной фигурой и привлекательными нарядами. Своим платьем она будто старалась скрыть заметно округлившиеся формы и полноту.

Кроме того, для съемок одной из новогодних программ Первого канала Екатерина облачилась в объемное серое платье. Сразу же после программы в социальных сетях многочисленные поклонники Екатерины Стриженовой поделились своим беспокойством относительно ее внешнего вида. В частности, фанаты пришли к выводу, что наряд не украсил, а лишь подчеркнул несовершенства фигуры телеведущей. Широкое платье не смогло скрыть полноту и в итоге на экране Екатерина получилась похожей на "шарик". Так же подписчики заметили, что лишние кило не красят популярную ведущую и из-за этого она выглядит намного старше своих лет.

Тут же пользователи и обсудили причину полноты своего кумира. По одной версии, Стриженова, перешагнув 25-летний рубеж супружеской жизни, просто позволила себе "немного расслабиться". Большинство же высказало уверенность, что с телеведущей произошли естественные возрастные изменения.